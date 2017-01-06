К уборке дорог города Запорожье привлекли 35 единиц спецтехники

Всего на дежурстве в городе находятся 69 специальных машин. Если того потребуют обстоятельства, подключат еще дополнительную технику.

В Запорожской области в настоящее время работает 44 дорожных работника. Задействовано 36 мощных механизмов, в том числе 23 пескоразбрасывателя, остальные - другая спецтехника.