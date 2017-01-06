К уборке дорог города Запорожье привлекли 35 единиц спецтехники
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 января. УНН. Сейчас в Запорожье работает 35 единиц спецтехники, которая оперативно реагирует на ухудшение состояния дорог из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета, передает УНН.
Всего на дежурстве в городе находятся 69 специальных машин. Если того потребуют обстоятельства, подключат еще дополнительную технику.
В Запорожской области в настоящее время работает 44 дорожных работника. Задействовано 36 мощных механизмов, в том числе 23 пескоразбрасывателя, остальные - другая спецтехника.