До посольств Чехії та Нідерландів у Росії прислали конверти з підозрілим порошком
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. До посольства Чехії та та Нідерландів в Росії надійшов конверт із підозрілим порошком всередині, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що у середу конверт із білим порошком надіслали до посольства Чехії.
"Конверт із підозрілим порошком надійшов в посольство Чехії (в Москві — ред.). З частини (будівлі— ред.) посольства на кілька годин були евакуйовані люди. Співробітники, які мали доступ до конверту, були ізольовані. Був зроблений аналіз складу порошку, в результаті якого підтвердилося, що небезпеки він не становить", - повідомила в середу представник чеського МЗС Міхаела Лагронова.
За словами представниці чеського МЗС, інцидент розслідуватиме російська поліція.
У четвер конверт з білим порошком надіслали у посольство Нідерландів в РФ.
"Евакуація не проводиться, посольство працює в штатному режимі, однак ми знаходимося в контакті з російськими спеціальними службами", - відзначили в дипломатичному представництві Нідерландів.
Нагадаємо, раніше у Вашингтоні в офіс екс-президента США Барака Обами надійшов конверт з білим порошком.