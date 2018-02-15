В посольства Чехии и Нидерландов в России прислали конверты с подозрительным порошком
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В посольство Чехии и и Нидерландов в России поступил конверт с подозрительным порошком внутри, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что в среду конверт с белым порошком прислали в посольство Чехии.
"Конверт с подозрительным порошком поступил в посольство Чехии (в Москве - ред.). Из части (здания- ред.) посольства на несколько часов были эвакуированы люди. Сотрудники, которые имели доступ к конверту, были изолированы. Был сделан анализ состава порошка, в результате которого подтвердилось, что опасности он не представляет", - сообщила в среду представитель чешского МИД Михаэла Лагронова.
По словам представительницы чешского МИД, инцидент будет расследовать российская полиция.
В четверг конверт с белым порошком прислали в посольство Нидерландов в РФ.
"Эвакуация не проводится, посольство работает в штатном режиме, однако мы находимся в контакте с российскими специальными службами", - отметили в дипломатическом представительстве Нидерландов.
Напомним, ранее в Вашингтоне в офис экс-президента США Барака Обамы поступил конверт с белым порошком.