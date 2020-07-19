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19 березня, 18:42 • 89974 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 131369 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 112902 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 127417 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 132323 перегляди

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Ексклюзив
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До послаблення карантину не готові 8 областей - МОЗ

До послаблення карантину не готові 8 областей - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Станом на 19 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів вісім областей України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.

Зокрема, у Закарпатській області надто високий показник завантаженості ліжок, у Чернігівській - недостатнє охоплення тестування, у Волинській області відсоток виявлення нових випадків перевищує встановлений МОЗ цільовий показник, а у Вінницькій, Івано-Франківській та Одеській областях зафіксоване перевищення по динаміці. У Львівській та Харківській областях більше одного показника перевищує встановлені МОЗ.

Нагадаємо, станом на п’ятницю, за даними МОЗ, були не готові місто Київ, Вінницька область, Волинська область, Донецька область, Закарпатська область, Львівська область, Харківська область.

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