До послаблення карантину не готові 8 областей - МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.

Зокрема, у Закарпатській області надто високий показник завантаженості ліжок, у Чернігівській - недостатнє охоплення тестування, у Волинській області відсоток виявлення нових випадків перевищує встановлений МОЗ цільовий показник, а у Вінницькій, Івано-Франківській та Одеській областях зафіксоване перевищення по динаміці. У Львівській та Харківській областях більше одного показника перевищує встановлені МОЗ.

Нагадаємо, станом на п’ятницю, за даними МОЗ, були не готові місто Київ, Вінницька область, Волинська область, Донецька область, Закарпатська область, Львівська область, Харківська область.