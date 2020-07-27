До послаблення карантину не готові 6 регіонів України - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Станом на 27 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 9 регіонів України. Київ не входить до цього списку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантинних заходів не готові: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська і Харківська області. Також, через відсутність даних у списку перебувають АР Крим та місто Севастополь.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.