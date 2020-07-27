До послаблення карантину не готові 6 регіонів України - МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантинних заходів не готові: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська і Харківська області. Також, через відсутність даних у списку перебувають АР Крим та місто Севастополь.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.