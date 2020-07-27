К ослаблению карантина не готовы 6 регионов Украины - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. По состоянию на 27 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины. Киев не входит в этот список. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантинных мероприятий не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Харьковская области. Также, из-за отсутствия данных в списке находятся АР Крым и город Севастополь.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.