До Польщі не пустили українця зі "списку Ващиковського", МЗС викликало посла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ викликало Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії зі справ увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни і політичних репресій Святослава Шеремета. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
"Терміново викликаємо Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремету до Польщі", - повідомила вона.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща працює над процедурами, які не дозволять в'їзд у країну "людям, які займають крайню антипольську позицію".