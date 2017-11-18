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До Польщі не пустили українця зі "списку Ващиковського", МЗС викликало посла

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ викликало Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії зі справ увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни і політичних репресій Святослава Шеремета. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.

"Терміново викликаємо Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремету до Польщі", - повідомила вона.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща працює над процедурами, які не дозволять в'їзд у країну "людям, які займають крайню антипольську позицію".

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