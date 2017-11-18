В Польшу не пустили украинца из "списка Ващиковского", МИД вызвало посла
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство иностранных дел вызвало посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Срочно вызываем Посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремета в Польшу", - сообщила она.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша работает над процедурами, которые не позволят въезд в страну "людям, которые занимают крайнюю антипольскую позицию".