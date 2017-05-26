До поліції прийшов з повинною стрілок, який убив мотоцикліста у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Сьогодні до Дарницького райуправління поліції прийшов чоловік, який у середу 24 травня імовірно мотоцикліста на Харківському шосе у Києві. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
“Стрілок, який убив мотоцикліста, з’явився до правоохоронних органів. Наразі він перебуває у Дарницькому райуправлінні поліції”, — зазначив співрозмовник агентства.
За інформацією співрозмовника, після проведення слідчих дій буде вирішено питання стосовно повідомлення йому про підозру.
Нагадаємо, увечері 24 травня на Харківському шосе у Києві був застрелений мотоцикліст.