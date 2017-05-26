В полицию пришел с повинной стрелок, убивший мотоциклиста в Киеве

"Стрелок, убивший мотоциклиста, явился в правоохранительные органы. Сейчас он находится в Дарницком райуправлении полиции", - отметил собеседник агентства.

По информации собеседника, после проведения следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения ему о подозрении.

Напомним, вечером 24 мая на Харьковском шоссе в Киеве был застрелен мотоциклист.