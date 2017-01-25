До поліції надійшла інформація про замінування ринку в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування адміністрації ринку “Привоз Новосалтівський” в Московському районі Харкова. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Сьогодні близько 09-14 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні адміністрації ринку “Привоз Новосалтівський” на проспекті Тракторобудівників, 104, нібито закладена вибухівка.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки.
Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.