В полицию поступила информация о минировании рынка в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании администрации рынка "Привоз Новосалтовский" в Московском районе Харькова. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Сегодня около 09-14 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что в помещении администрации рынка "Привоз Новосалтовский" на проспекте Тракторостроителей, 104, якобы заложена взрывчатка.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Сообщение внесено в журнал единого учета правонарушений.