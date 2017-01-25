В полицию поступила информация о минировании рынка в Харькове

Сегодня около 09-14 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что в помещении администрации рынка "Привоз Новосалтовский" на проспекте Тракторостроителей, 104, якобы заложена взрывчатка.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Сообщение внесено в журнал единого учета правонарушений.