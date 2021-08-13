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До параду на День Незалежності долучаться іноземні військові: з Чехії приїдуть на знак підтримки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Чеська армія надішле на урочистості до 24 серпня 27 членів празької почесної варти, які стануть учасниками військового параду. Про це УНН повідомляє з посиланням на Hlidaci Pes.

У Чехії зауважили, що такими діями вони хочуть підкреслити, що цінують нашу державу як партнера.

Цитата:

“Беручи участь у параді, ми показуємо, що ми високо цінуємо Україну як партнера, а також цінності незалежності як такої" - сказано у повідомленні.

Деталі

Також на святі буде присутня офіційна делегація з Чехії. До її складу увійшли заступник міністра оборони республіки Ян Гавранек і перший заступник начальника Генштабу ЗС Чехії Яромир Зуна. Також вказано, що Польща та Словаччина надішлють представників своєї армії та свою військову техніку до параду.

Представник посольства України в Чеській Республіці Тетяна Окопна зазначила, що Україна дуже вдячна за таку підтримку. "Ми дуже вдячні Чехії за таку кількість представників на цьогорічному військовому параді, і, звичайно, ми сприймаємо це як вираз підтримки", - каже Окопна.

Додамо

У день святкування 30-ї річниці Незалежності України, 24 серпня, вперше заплановано провести три основні урочисті заходи, до проведення яких залучено більше ніж 5 тисяч одиниць особового складу та 400 одиниць озброєння та техніки. У День Незалежності по Хрещатику проїдеться новенький бойовий "Оплот".

Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.

Раніше міністр оборони Андрій Таран повідомив, що цього року на річницю Незалежності Україна відходить від радянської системи організації парадів.

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