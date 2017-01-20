До одеського порту прибув заражений вантаж ківі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 січня. УНН. У вантажі плодів ківі, походженням з Греції, виявлено відсутній на території України карантинний організм — середземноморську плодову муху (Ceratitis capitata Wied). Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.
Небезпечну знахідку виявили під час проведення фітосанітарного контролю в СФК “Одеський морський торговельний порт”.
Вантаж вагою 19,6 тонн було затримано, до нього були вжиті відповідні фітосанітарні заходи. З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера — Греції надіслано нотифікаційне повідомлення про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.
Нагадаємо, у Запоріжжі офіційно зареєстровано два випадки захворювання на малярію.