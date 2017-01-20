До одеського порту прибув заражений вантаж ківі

Небезпечну знахідку виявили під час проведення фітосанітарного контролю в СФК “Одеський морський торговельний порт”.

Вантаж вагою 19,6 тонн було затримано, до нього були вжиті відповідні фітосанітарні заходи. З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера — Греції надіслано нотифікаційне повідомлення про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

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