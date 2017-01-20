В одесский порт прибыл зараженный груз киви
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 января. УНН. В грузе плодов киви, происхождением из Греции, обнаружен отсутствующий на территории Украины карантинный организм - средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata Wied). Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
Опасную находку обнаружили во время проведения фитосанитарного контроля в СФК "Одесский морской торговый порт".
Груз весом 19,6 тонн был задержан, к нему были приняты соответствующие фитосанитарные меры. С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер - Грецию отправлено нотификационное сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.
Напомним, в Запорожье официально зарегистрированы два случая заболевания малярией.