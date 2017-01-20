В одесский порт прибыл зараженный груз киви

Опасную находку обнаружили во время проведения фитосанитарного контроля в СФК "Одесский морской торговый порт".

Груз весом 19,6 тонн был задержан, к нему были приняты соответствующие фитосанитарные меры. С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер - Грецию отправлено нотификационное сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, в Запорожье официально зарегистрированы два случая заболевания малярией.