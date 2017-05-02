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До одеських відділів поліції доставили чотирьох людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Чотирьох правопорушників для складання адмінпротоколів доставили до одеських відділів поліції. Про це УНН повідомляє із посиланням на Відділ комунікації поліції області.

До одеських відділів поліції доставили чотирьох людей

“Всі правопорушники доставлені до відділів поліції для складання адміністративних протоколів. Правоохоронці будуть перебувати на Куликовому полі до тих пір, поки в цьому буде необхідність”, — повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області генерал поліції третього рангу Дмитро Головін.

Зараз лише на Куликовому полі знаходяться більше тисячі правоохоронців, представники ДСНС, СБУ, Нацгвардії, а також керівництво області та перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

“З поставленими завданнями поліцейські справляються. Вони не допускають стовпотворіння громадян, працюють злагоджено і професійно”, — зазначив керівник обласної поліції Дмитро Головін.

Нагадаємо, наразі Куликове поле в Одесі “заміноване”.

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