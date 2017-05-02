В одесские отделы полиции доставили четырех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Четырех правонарушителей для составления админпротоколов доставили в одесские отделы полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.
“Все правонарушители доставлены в отделы полиции для составления административных протоколов. Правоохранители будут находиться на Куликовом поле до тех пор, пока в этом будет необходимость”, — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.
Сейчас только на Куликовом поле находятся более тысячи правоохранителей, представители ГСЧС, СБУ, Нацгвардии, а также руководство области и первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
“С поставленными задачами полицейские справляются. Они не допускают столпотворения граждан, работают слаженно и профессионально”, — отметил руководитель областной полиции Дмитрий Головин.
Напомним, сейчас Куликово поле в Одессе “заминировано”.