В одесские отделы полиции доставили четырех человек

“Все правонарушители доставлены в отделы полиции для составления административных протоколов. Правоохранители будут находиться на Куликовом поле до тех пор, пока в этом будет необходимость”, — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.

Сейчас только на Куликовом поле находятся более тысячи правоохранителей, представители ГСЧС, СБУ, Нацгвардии, а также руководство области и первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

“С поставленными задачами полицейские справляются. Они не допускают столпотворения граждан, работают слаженно и профессионально”, — отметил руководитель областной полиции Дмитрий Головин.

Напомним, сейчас Куликово поле в Одессе “заминировано”.