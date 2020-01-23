До обласних управлінь охорони здоров’я будуть направлені рекомендації ВООЗ щодо коронавірусу

"Центром громадського здоров’я впроваджено певні дії по забезпеченню готовності відповіді на потенційно завезені випадки. На сьогодні Центром громадського здоров’я було перекладено, і ми зараз використовуємо основні керівництва Всесвітньої організації охорони здоров’я, які є доступні. Вони були вже офіційно направлені як до керівників управління охорони здоров’я областей, так і до лабораторних центрів МОЗ України", - сказав Кузін.

Він закликав дуже обережно використовувати ці керівництва, тому що вони мають використовуватись професіоналами-лікарями чи епідеміологами.

"На сьогодні у вільному доступі є критерії визначення випадку. Тобто, які паціенти можуть потенційно вважатись такими, яким встановлюється підозра на інфікування новим коронавірусом. Ці рекомендації є. Ми плануємо, що вони будуть використовуватись у випадку встановлення підозри на таке інфікування. Розроблено опитувальник для паціентів, які мали контакт з вже підтвердженими хворими або будуть мати підозру. Розроблені також рекомендації щодо відбору зразків у тих паціентів, які можуть звертатись до закладів охорони здоров’я, також розроблені ВООЗ з приводу забезпечення лікування або клінічного ведення випадку атипової пневмонії, або пневмонії, яка обумовлена новим коронавірусом", - сказав директор ЦГЗ.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ повідомили, що зараз немає вакцини від коронавірусу.