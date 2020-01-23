В областные управления здравоохранения будут направлены рекомендации ВОЗ касательно коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Центром общественного здоровья были переведен основные руководства Всемирной организации здравоохранения по новому коронавирусу, которые были официально направлены к руководителям управления здравоохранения областей и лабораторных центров МОЗ Украины. Об этом во время брифинга в четверг заявил генеральный директор ЦОС Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"Центром общественного здоровья внедрено определенные действия по обеспечению готовности ответа на потенциально завезенные случаи. На сегодня Центром общественного здоровья был переведен, и мы сейчас используем основные руководства Всемирной организации здравоохранения, которые являются доступными. Они были уже официально направлены как к руководителям управлений здравоохранения областей, так и в лабораторные центры МОЗ Украины", - сказал Кузин.
Он призвал очень осторожно использовать эти руководства, так как они должны использоваться профессионалами-врачами или эпидемиологами.
"На сегодняшний день в свободном доступе критерии определения случая. То есть, какие пациенты могут потенциально считаться такими, которым устанавливается подозрение на инфицирование новым коронавирусом. Эти рекомендации есть. Мы планируем, что они будут использоваться в случае установления подозрения на такое инфицирование. Разработан опросник для пациентов, которые имели контакты с уже подтвержденными больными или будут иметь подозрение. Разработаны также рекомендации по отбору образцов в тех пациентов, которые могут обращаться в учреждения здравоохранения, также разработанные ВОЗ по поводу обеспечения лечения или клинического ведения случая атипичной пневмонии, или пневмонии, которая обусловлена новым коронавирусом", - сказал директор ЦОС.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве сообщили, что сейчас нет вакцины от коронавируса.