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В областные управления здравоохранения будут направлены рекомендации ВОЗ касательно коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Центром общественного здоровья были переведен основные руководства Всемирной организации здравоохранения по новому коронавирусу, которые были официально направлены к руководителям управления здравоохранения областей и лабораторных центров МОЗ Украины. Об этом во время брифинга в четверг заявил генеральный директор ЦОС Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

В областные управления здравоохранения будут направлены рекомендации ВОЗ касательно коронавируса

"Центром общественного здоровья внедрено определенные действия по обеспечению готовности ответа на потенциально завезенные случаи. На сегодня Центром общественного здоровья был переведен, и мы сейчас используем основные руководства Всемирной организации здравоохранения, которые являются доступными. Они были уже официально направлены как к руководителям управлений здравоохранения областей, так и в лабораторные центры МОЗ Украины", - сказал Кузин.

Он призвал очень осторожно использовать эти руководства, так как они должны использоваться профессионалами-врачами или эпидемиологами.

"На сегодняшний день в свободном доступе критерии определения случая. То есть, какие пациенты могут потенциально считаться такими, которым устанавливается подозрение на инфицирование новым коронавирусом. Эти рекомендации есть. Мы планируем, что они будут использоваться в случае установления подозрения на такое инфицирование. Разработан опросник для пациентов, которые имели контакты с уже подтвержденными больными или будут иметь подозрение. Разработаны также рекомендации по отбору образцов в тех пациентов, которые могут обращаться в учреждения здравоохранения, также разработанные ВОЗ по поводу обеспечения лечения или клинического ведения случая атипичной пневмонии, или пневмонии, которая обусловлена новым коронавирусом", - сказал директор ЦОС.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве сообщили, что сейчас нет вакцины от коронавируса.

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