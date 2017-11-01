До Нового року пальне на WOG можна придбати з економією 3 грн на літрі

"За кожну покупку в магазинах EXIST гарантовано отримуйте смс-повідомлення з промокодом на знижку на пальне в Мережі АЗК WOG:

- 3,0 грн/л при заправці від 30 л до 80 л бензину марки А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного пального Mustang, Mustang 100, або

- 2,0 грн/л при заправці від 10 л до 29,99 л бензину марки А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного пального Mustang, Mustang 100, або

- 0,70 грн/л при заправці від 30 л до 30 л LPG Mustang, або

- 0,50 грн/л при заправці від 10 л до 30 л LPG Mustang", - розповіли у WOG.

Крім того, в рамках акції щомісяця WOG розігруватиме абонемент на 10 порцій найкавовішої кави серед усіх покупців товарів Exist.