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До Нового року пальне на WOG можна придбати з економією 3 грн на літрі

До Нового року пальне на WOG можна придбати з економією 3 грн на літрі

Київ • УНН

 • 9528 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. З 1 жовтня до 31 грудня 2017 року компанія WOG спільно із магазином авто-товарів Exist.ua пропонують українцям знижки на пальне у розмірі до 3 грн на літрі. Про це повідомляє прес-служба компанії WOG, передає УНН.

"За кожну покупку в магазинах EXIST гарантовано отримуйте смс-повідомлення з промокодом на знижку на пальне в Мережі АЗК WOG:
- 3,0 грн/л при заправці від 30 л до 80 л бензину марки А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного пального Mustang, Mustang 100, або
- 2,0 грн/л при заправці від 10 л до 29,99 л бензину марки А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного пального Mustang, Mustang 100, або
- 0,70 грн/л при заправці від 30 л до 30 л LPG Mustang, або
- 0,50 грн/л при заправці від 10 л до 30 л LPG Mustang", - розповіли у WOG.

Крім того, в рамках акції щомісяця WOG розігруватиме абонемент на 10 порцій найкавовішої кави серед усіх покупців товарів Exist.

 

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