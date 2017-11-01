До Нового года топливо на WOG можно приобрести с экономией 3 грн на литре
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. С 1 октября по 31 декабря 2017 компания WOG совместно с магазином авто-товаров Exist.ua предлагают украинцам скидки на топливо до 3 грн на литре. Об этом сообщает пресс-служба компании WOG, передает УНН.
"За каждую покупку в магазинах EXIST гарантированно получайте смс-сообщение с промокодом на скидку на топливо в Сети АЗК WOG:
- 3,0 грн / л при заправке от 30 л до 80 л бензина марки А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного топлива Mustang, Mustang 100, или
- 2,0 грн / л при заправке от 10 л до 29,99 л бензина марки А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного топлива Mustang, Mustang 100, или
- 0,70 грн / л при заправке от 30 л до 30 л LPG Mustang, или
- 0,50 грн / л при заправке от 10 л до 30 л LPG Mustang ", - рассказали в WOG.
Кроме того, в рамках акции каждый месяц WOG разыгрывать абонемент на 10 порций самого кофейного кофе среди всех покупателей товаров Exist.