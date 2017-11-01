До Нового года топливо на WOG можно приобрести с экономией 3 грн на литре

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19469 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79716 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140693 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111027 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112906 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110149 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102457 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106444 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103115 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149936 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
До Нового года топливо на WOG можно приобрести с экономией 3 грн на литре

До Нового года топливо на WOG можно приобрести с экономией 3 грн на литре

Киев  •  УНН

 • 9518 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. С 1 октября по 31 декабря 2017 компания WOG совместно с магазином авто-товаров Exist.ua предлагают украинцам скидки на топливо до 3 грн на литре. Об этом сообщает пресс-служба компании WOG, передает УНН.

"За каждую покупку в магазинах EXIST гарантированно получайте смс-сообщение с промокодом на скидку на топливо в Сети АЗК WOG:
- 3,0 грн / л при заправке от 30 л до 80 л бензина марки А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного топлива Mustang, Mustang 100, или
- 2,0 грн / л при заправке от 10 л до 29,99 л бензина марки А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного топлива Mustang, Mustang 100, или
- 0,70 грн / л при заправке от 30 л до 30 л LPG Mustang, или
- 0,50 грн / л при заправке от 10 л до 30 л LPG Mustang ", - рассказали в WOG.

Кроме того, в рамках акции каждый месяц WOG разыгрывать абонемент на 10 порций самого кофейного кофе среди всех покупателей товаров Exist.

 

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