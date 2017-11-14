До нового року бензин коштуватиме по 30 грн за літр - прогноз експерта

“Нафта дорожчає суттєвими темпами, загальний тренд валюти не можна визнати для гривні позитивним. Цілком ймовірно, що на багатьох мережах, які працюють в преміальній частині ринку, я говорю про так звані „зелені заправки“, от у них бензин А — 95 вже 29.50. Нафта ще дорожчає, тому до нового року можна очікувати і 30 грн за просто звичайний бензин А — 95”, — зазначив Д.Марунич.

Експерт додав, що за такою ціною торгуватиме десь приблизно третина ринку, на решті АЗС — можлива трохи дешевша вартість пального.

“Але особливих перспектив по зменшенню ціни не має, якщо нафта не впаде. А поки що сценарію на падіння нафти не очікується”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, на окремих АЗС до Нового року придбати пальне можна зі знижкою 3 грн на літрі. Для цього водіям треба опанувати систему безконтактного розрахунку.