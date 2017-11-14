До нового года бензин будет стоить по 30 грн за литр - прогноз эксперта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. К сожалению, и сейчас есть все предпосылки к подорожанию горючего. Бензин А-95 может вырасти в цене до 30 грн. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт топливного рынка Дмитрий Марунич.
"Нефть дорожает существенными темпами, общий тренд валюты нельзя признать для гривны положительным. Вполне вероятно, что на многих сетях, работающих в премиальной части рынка, я говорю о так называемых "зеленых заправок", вот у них бензин А - 95 уже 29.50. Нефть еще дорожает, поэтому к новому году можно ожидать и 30 грн за просто обычный бензин А - 95", - отметил Д.Марунич.
Эксперт добавил, что по такой цене будет торговать где-то примерно треть рынка, на остальных АЗС - возможно будеит немного меньше цена горючего.
"Но особых перспектив по уменьшению цены нет, если нефть не упадет. А пока сценария падения нефти не ожидается", - резюмировал эксперт.
Напомним, на отдельных АЗС до Нового года приобрести горючее можно со скидкой 3 грн на литре. Для этого водителям надо овладеть системой бесконтактного расчета.