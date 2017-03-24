До НАЗК надійшло 660 тисяч декларацій з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на 24 березня з початку цього року до Реєстру подано понад 660 тисяч декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
З них декларацій осіб, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище - 85 тисяч, що в порівнянні з минулим роком становить близько 80 відсотків.
Голова НАЗК Руслан Радецький також зазначив, що наразі Національне агентство в плановому порядку проводить 24 перевірки вищих посадових осіб держави. Перші результати очікуються наприкінці квітня. Крім того, за інформацією, що надійшла від громадських організацій та громадян, вже розпочато 39 перевірок. Щотижня будуть розпочинатися і інші позапланові перевірки.
Одночасно Р.Радецький повідомив, що у 2017 році НАЗК провело більше двох тисяч спеціальних перевірок.
Як повідомляв УНН, представника НАЗК призначили координатором Стамбульського плану.