В НАПК поступило 660 тыс. деклараций с начала года

Из них деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение - 85 тыс., что по сравнению с прошлым годом составляет около 80 процентов.

Глава НАПК Руслан Радецкий также отметил, что сейчас Национальное агентство в плановом порядке проводит 24 проверки высших должностных лиц государства. Первые результаты ожидаются в конце апреля. Кроме того, по информации, поступившей от общественных организаций и граждан, уже начали 39 проверок. Еженедельно будут начинаться и другие внеплановые проверки.

Одновременно Р.Радецкий сообщил, что в 2017 году НАПК провело более двух тысяч специальных проверок.

Как сообщал УНН, представителя НАПК назначили координатором Стамбульского плана.