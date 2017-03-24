В НАПК поступило 660 тыс. деклараций с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 24 марта с начала этого года в Реестр подали более 660 тыс. деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.
Из них деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение - 85 тыс., что по сравнению с прошлым годом составляет около 80 процентов.
Глава НАПК Руслан Радецкий также отметил, что сейчас Национальное агентство в плановом порядке проводит 24 проверки высших должностных лиц государства. Первые результаты ожидаются в конце апреля. Кроме того, по информации, поступившей от общественных организаций и граждан, уже начали 39 проверок. Еженедельно будут начинаться и другие внеплановые проверки.
Одновременно Р.Радецкий сообщил, что в 2017 году НАПК провело более двух тысяч специальных проверок.
Как сообщал УНН, представителя НАПК назначили координатором Стамбульского плана.