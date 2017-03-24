В НАПК поступило 660 тыс. деклараций с начала года

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 39291 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104365 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119782 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178839 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130549 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125114 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117534 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106520 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107551 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103913 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В НАПК поступило 660 тыс. деклараций с начала года

В НАПК поступило 660 тыс. деклараций с начала года

Киев  •  УНН

 • 8507 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 24 марта с начала этого года в Реестр подали более 660 тыс. деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

Из них деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение - 85 тыс., что по сравнению с прошлым годом составляет около 80 процентов.

Глава НАПК Руслан Радецкий также отметил, что сейчас Национальное агентство в плановом порядке проводит 24 проверки высших должностных лиц государства. Первые результаты ожидаются в конце апреля. Кроме того, по информации, поступившей от общественных организаций и граждан, уже начали 39 проверок. Еженедельно будут начинаться и другие внеплановые проверки.

Одновременно Р.Радецкий сообщил, что в 2017 году НАПК провело более двух тысяч специальных проверок.

Как сообщал УНН, представителя НАПК назначили координатором Стамбульского плана.

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