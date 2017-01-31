До моргів Донецька звезли близько 80 убитих бойовиків – З.Шкіряк
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. До моргів Донецька доставили за останні три доби близько 80 убитих російських військових та терористів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.
“За оперативною інформацію з наших джерел у Донецьку, у морги міста за останні три доби доставлено вже близько 80 трупів знищених російських військових та терористів „днр“, купа поранених. Остаточні цифри буде уточнено пізніше”, — написав він.
З.Шкірян наголосив, що зважаючи на значні втрати, рядові бойовики панікують і обурюються діями своїх російських кураторів стосовно наказу про наступ в районі авдіївської промзони.