В морги Донецка свезли около 80 убитых боевиков - З.Шкиряк

"По оперативной информации из наших источников в Донецке, в морги города за последние трое суток доставлено уже около 80 трупов уничтоженных российских военных и террористов "ДНР", куча раненых. Окончательные цифры будут уточнены позже", - написал он.

З.Шкирян подчеркнул, что учитывая значительные потери, рядовые боевики паникуют и возмущаются действиями своих российских кураторов по приказу о наступлении в районе Авдеевской промзоны.