В морги Донецка свезли около 80 убитых боевиков - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В морги Донецка доставили за последние трое суток около 80 убитых российских военных и террористов. Об этом написал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНН.
"По оперативной информации из наших источников в Донецке, в морги города за последние трое суток доставлено уже около 80 трупов уничтоженных российских военных и террористов "ДНР", куча раненых. Окончательные цифры будут уточнены позже", - написал он.
З.Шкирян подчеркнул, что учитывая значительные потери, рядовые боевики паникуют и возмущаются действиями своих российских кураторов по приказу о наступлении в районе Авдеевской промзоны.