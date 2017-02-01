До квітня е-декларації мають подати близько 2 млн посадовців - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. До квітня 2017 року електронні декларації мають подати близько 2 млн посадовців. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Є інша категорія людей, які до 1 квітня, а це біля 2 млн осіб, мають провести електронне декларування", - сказав В.Гройсман.
Він нагадав, що перший етап е-декларування уже завершений, під час нього електронні декларації подали високопосадовці.
Прем'єр дав доручення міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку, міністру юстиції Павлу Петренку та іншим проаналізувати реальний стан справ у НАЗК.
"Подивіться процедурні речі, по тендерних речах і тд. Давайте відпрацюємо комплексні рекомендації, якщо треба, затвердимо їх урядом і кожному скажемо, що потрібно зробити, щоб не завалити систему електронного декларування в країні, яка так важко давалася", - сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що система е-декларування "має бути доброзичливою".