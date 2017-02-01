К апрелю е-декларации должны подать около 2 млн чиновников - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. К апрелю 2017 года электронные декларации должны подать около 2 млн чиновников. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Есть другая категория людей, которые до 1 апреля, а это около 2 млн человек, должны провести электронное декларирование", - сказал В.Гройсман.
Он напомнил, что первый этап электронного декларирования уже завершен, во время него электронные декларации подали высшие должностные лица государства.
Премьер дал поручение министру Кабинета министров Александру Саенко, министру юстиции Павлу Петренко и другим проанализировать реальное положение дел в НАПК.
"Посмотрите процедурные вещи, по тендерным вещам и тд. Давайте отработаем комплексные рекомендации, если надо, утвердим их правительством и каждому скажем, что нужно сделать, чтобы не завалить систему электронного декларирования в стране, которая так трудно давалась", - сказал В.Гройсман .
Он отметил, что система е-декларирования "должна быть доброжелательной".