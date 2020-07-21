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До КСУ надійшло подання щодо конституційності створення НАБУ

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КИЇВ. 21 липня. УНН. До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо перевірки на конституційність окремих положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", зокрема - положення про створення НАБУ та призначення директора бюро. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу КСУ.

"Сьогодні, 21 липня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII", - йдеться у повідомленні.

Так, у поданні зазначається, що оспорювані норми закону не відповідають принципу самостійності органів законодавчої та виконавчої влади у здійсненні покладених на них повноважень як фундаментальної основи конституційного ладу в країні; порушують основи правового порядку в Україні, відповідно до яких органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та у межах повноважень, які передбачені Конституцією та законами України; суперечать положенням Конституції України (6, 8, 19, 85, 106, 113, 116) (є неконституційними).

А саме:

▪️ абзац перший частини першої статті 1 закону, який визначає, що Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним органом;

▪️ частина друга статті 1 закону, яка закріплює, що Національне антикорупційне бюро України утворюється Президентом України;

▪️ частина перша статті 6 закону, щодо призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України директора Національного антикорупційного бюро України;

▪️ пункт 1 частини третьої статті 7 закону щодо визначення Президентом України трьох осіб конкурсної комісії;

▪️ абзац другий частини дев'ятої статті 7 закону, який визначає, що Президент України призначає на посаду директора Національного бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання;

▪️ друге речення другого абзацу частини шостої статті 26 закону щодо визначення Президентом України по одному члену комісії;

▪️ частина друга статті 31 закону, яка визначає, що положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування затверджуються Президентом України.

Нагадаємо, Рада відправила на доопрацювання законопроект, який дозволить звільнити Ситника.

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