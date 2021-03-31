До країн Азії направили 26 запрошень на святкування 30-ї річниці незалежності України

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“Можу сказати, що до країн Азії нами було направлено 26 відповідних запрошень”, - сказав Єнін, відповідаючи на запитання щодо запрошення високих гостей з країн Азії на святкування 30-ї річниці незалежності України.

“Деякі з лідерів відмовились суто з технічних причин. Це було з самого початку передбачено. Зокрема, наприклад, співпадіння термінів цих заходів з національним святом, або ж, наприклад, з проведенням Олімпіади в Токіо. Є очевидним, що фінальні рішення щодо представленості будуть прийматись у максимально пізні терміни, з урахуванням розвитку епідемічної ситуації як у тих державах і регіонах, так і в Україні. Тим не менш, з обережним оптимізмом можу сказати, що Азія буде на гідному рівні представлена на урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності”, - додав він.

Деталі

Заступник міністра також розповів, що Україна отримала запевнення американських партнерів про те, що вони намагатимуться забезпечити свою присутність на святкуванні на “максимально високому політичному рівні”.

Що було раніше

У жовтні 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого під час святкування Дня Незалежності України в 2021 році в Києві пройде військовий парад.

Відповідно до указу, урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України пройдуть за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості.

Відбудуться також церемонії покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, учасників операції Об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.