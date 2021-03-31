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В страны Азии направили 26 приглашений на празднование 30-й годовщины независимости Украины

В страны Азии направили 26 приглашений на празднование 30-й годовщины независимости Украины

Киев  •  УНН

 • 17328 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Украина направила 26 приглашений в страны Азии на празднование 30-й годовщины независимости Украины в Киеве. Однако на сегодня уже получила несколько отказов. Об этом в интервью УНН 22 марта рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Цитата:

"Могу сказать, что в страны Азии нами было направлено 26 соответствующих приглашений", - сказал Енин, отвечая на вопрос относительно приглашения высоких гостей из стран Азии на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

"Некоторые из лидеров отказались чисто по техническим причинам. Это было с самого начала предусмотрено. В частности, например, совпадение сроков этих мероприятий с национальным праздником, или, например, с проведением Олимпиады в Токио. Очевидно, что финальные решения по представленности будут приниматься в максимально поздние сроки, с учетом развития эпидемической ситуации как в тех государствах и регионах, так и в Украине. Тем не менее, с осторожным оптимизмом могу сказать, что Азия будет на достойном уровне представлена на торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости", - добавил он.

Детали

Заместитель министра также рассказал, что Украина получила заверения американских партнеров о том, что они постараются обеспечить свое присутствие на праздновании на "максимально высоком политическом уровне".

Что было ранее

В октябре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому во время празднования Дня Независимости Украины в 2021 году в Киеве пройдет военный парад.

Согласно указу, торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины пройдут с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности.

Состоятся также церемонии возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государственного строительства, борцов за независимость Украины, участников операции Объединенных сил, антитеррористической операции, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

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