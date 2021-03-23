Оргкомітет затвердив план заходів до відзначення 30-ї річниці Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На засіданні оргкомітету спільно з членами уряду, представниками Офісу Президента та народними депутатами у вівторок було затверджено план заходів до відзначення 30-ї річниці Незалежності України. Про це в своєму Telegram-каналі написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата:
“Продовжуємо підготовку до відзначення 30-ї річниці Незалежності… Відповідний план заходів затвердили сьогодні на засіданні оргкомітету спільно з членами Уряду, представниками Офісу Президента та народними депутатами”, - написав Шмигаль.
Деталі
За інформацією Прме’єр-міністра, до річниці планується проведення низки міжнародних заходів та запуск важливих проєктів, яких очікує вся Україна.
Що було раніше
У жовтні 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого під час святкування Дня Незалежності України в 2021 році в Києві пройде військовий парад.
Відповідно до указу, урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України пройдуть за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості.
Відбудуться також церемонії покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, учасників операції об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.