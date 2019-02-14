До Книги рекордів Гіннеса внесено 50 рекордів українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. До Книги рекордів Гіннеса за весь час внесено 50 рекордів українців. У 2018 році Книга зареєструвала ювілейний 50 рекорд. Про це розповіла УНН керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
"2018 рік ми закінчили 50 рекордом українця в Книзі рекордів Гіннеса, саме в переддень Нового року Олег Тягнизуб отримав підтвердження від Гіннеса", - зазначила Вєтрова.
Так, львів'янин Олег Скавиш, більш відомий, як Олег Тягнизуб, протягнув зубами судно вагою 614 тонн.
За словами Вєтрової, у Національному реєстрі рекордів безпосередньо у співпраці з Книгою рекордів Гіннеса працює відділ міжнародних рекордів. Серед рекордів українців у Книзі Гіннеса більшість зареєстровано у категорії "Людські досягнення". Крім того, значна кількість рекордів стосується категорій "Спорт" та "Масові заходи".
Як повідомляв УНН, львів'янин потрапив до Книги рекордів Гіннеса.