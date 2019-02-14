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До Книги рекордів Гіннеса внесено 50 рекордів українців

До Книги рекордів Гіннеса внесено 50 рекордів українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. До Книги рекордів Гіннеса за весь час внесено 50 рекордів українців. У 2018 році Книга зареєструвала ювілейний 50 рекорд. Про це розповіла УНН керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"2018 рік ми закінчили 50 рекордом українця в Книзі рекордів Гіннеса, саме в переддень Нового року Олег Тягнизуб отримав підтвердження від Гіннеса", - зазначила Вєтрова.

Так, львів'янин Олег Скавиш, більш відомий, як Олег Тягнизуб, протягнув зубами судно вагою 614 тонн.

За словами Вєтрової, у Національному реєстрі рекордів безпосередньо у співпраці з Книгою рекордів Гіннеса працює відділ міжнародних рекордів. Серед рекордів українців у Книзі Гіннеса більшість зареєстровано у категорії "Людські досягнення". Крім того, значна кількість рекордів стосується категорій "Спорт" та "Масові заходи".

Як повідомляв УНН, львів'янин потрапив до Книги  рекордів Гіннеса. 

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