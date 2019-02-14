В Книгу рекордов Гиннеса внесено 50 рекордов украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Книгу рекордов Гиннеса за все время внесено 50 рекордов украинцев. В 2018 году Книга зарегистрировала юбилейный 50 рекорд. Об этом рассказала УНН руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
"2018 год мы закончили 50 рекордом украинца в Книге рекордов Гиннеса, как раз в канун Нового года Олег Тягнизуб получил подтверждение от Гиннеса", - отметила Ветрова.
Так, львовянин Олег Скавыш, более известный, как Олег Тягнизуб, протянул зубами судно весом 614 тонн.
По словам Ветровой, в Национальном реестре рекордов непосредственно в сотрудничестве с Книгой рекордов Гиннеса работает отдел международных рекордов. Среди рекордов украинцев в Книге Гиннеса большинство зарегистрировано в категории "Человеческие достижения". Кроме того, значительное количество рекордов касается категорий "Спорт" и "Массовые мероприятия".
Как сообщал УНН, львовянин попал в Книгу рекордов Гиннеса.