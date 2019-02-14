В Книгу рекордов Гиннеса внесено 50 рекордов украинцев

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64452 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 85826 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131378 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130897 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130154 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125202 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161439 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117845 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141439 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145288 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Книгу рекордов Гиннеса внесено 50 рекордов украинцев

В Книгу рекордов Гиннеса внесено 50 рекордов украинцев

Киев  •  УНН

 • 32895 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Книгу рекордов Гиннеса за все время внесено 50 рекордов украинцев. В 2018 году Книга зарегистрировала юбилейный 50 рекорд. Об этом рассказала УНН руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"2018 год мы закончили 50 рекордом украинца в Книге рекордов Гиннеса, как раз в канун Нового года Олег Тягнизуб получил подтверждение от Гиннеса", - отметила Ветрова.

Так, львовянин Олег Скавыш, более известный, как Олег Тягнизуб, протянул зубами судно весом 614 тонн.

По словам Ветровой, в Национальном реестре рекордов непосредственно в сотрудничестве с Книгой рекордов Гиннеса работает отдел международных рекордов. Среди рекордов украинцев в Книге Гиннеса большинство зарегистрировано в категории "Человеческие достижения". Кроме того, значительное количество рекордов касается категорий "Спорт" и "Массовые мероприятия".

Как сообщал УНН, львовянин попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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