До Київради проходять сім політичних партій – соцопитування Центру Разумкова

До Київради потрапляють сім політичних партій - Європейська солідарність, Слуга народу, УДАР, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, партія "Перемога Пальчевського" та політична партія "Сила і честь".

Несподіванкою майбутніх столичних виборів може стати успіх політичної партії "Сила і честь", чий лідер Ігор Смешко (який ще не підтвердив свою участь у перегонах) наразі входить до числа рейтингових кандидатів на посаду мера. Також ця політична сила та її кандидат у мери мають один з найнижчих антирейтингів, що збільшує їхні шанси на успіх, свідчать дані дослідження.

Згідно з опитуванням, 49,7% киян абсолютно впевнені, що голосуватимуть на виборах мера столиці, а 46,4% мешканців Києва абсолютно впевнені, що візьмуть участь у виборах Київради.

Серед усіх опитаних киян, які мають намір взяти участь у виборах та визначились з вибором, в якості кандидатів на посаду Київського міського голови найбільше підтримують Віталія Кличка (43,7%), Андрія Пальчевського (11%), Віктора Ляшка (6,3%) та Ігоря Смешка (5%).

Причому, найменший антирейтинг серед цих кандидатів мають Ігор Смешко та Андрій Пальчевський.

Подолати п’ятивідсотковий прохідний бар’єр на виборах до Київради мають шанси сім партій: "Європейська солідарність" (20,4%), "Слуга народу" (19,3%), "УДАР" (11,5%), "Опозиційна платформа – За життя" (10,6%), "Батьківщина" (7,5%), партія "Перемога Пальчевського" (6,2%), а також політична партія "Сила і честь" (5,1%).

Причому, деякі політичні сили, що сьогодні представлені у Київській міській раді, за даними соцопитування, не зможуть туди потрапити. Зокрема, партія ВО "Свобода" набирає лише 2%, а "Блок Омельченка" - 1,4%.