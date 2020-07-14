В Киевсовет проходят семь политических партий - соцопрос Центра Разумкова
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Почти половина киевлян примут участие в выборах мэра Киева и Киевсовета. В лидерах симпатий жителей столицы в качестве кандидатов на должность Киевского городского председателя сегодня находятся - Виталий Кличко, Андрей Пальчевский, Виктор Ляшко и Игорь Смешко. Об этом говорится в социологическом исследовании Центра Разумкова , которое состоялось в г.. Киеве 20 июня - 2 июля 2020, передает УНН.
В Киевсовет попадают семь политических партий - Европейская солидарность, Слуга народа, УДАР, Оппозиционная платформа - При жизни, Родина, партия "Победа Пальчевский" и политическая партия "Сила и честь".
Неожиданностью будущих столичных выборов может стать успех политической партии "Сила и честь", чей лидер Игорь Смешко (еще не подтвердил свое участие в гонках) пока входит в число рейтинговых кандидатов на должность мэра. Также эта политическая сила и ее кандидат в мэры имеют один из самых низких антирейтингов, что увеличивает их шансы на успех, свидетельствуют данные исследования.
Согласно опросу, 49,7% киевлян абсолютно уверены, что будут голосовать на выборах мэра столицы, а 46,4% жителей Киева абсолютно уверены, что примут участие в выборах Киевсовета.
Среди всех опрошенных киевлян, которые намерены принять участие в выборах и определились с выбором, в качестве кандидатов на должность Киевского городского головы больше всего поддерживают Виталия Кличко (43,7%), Андрея Пальчевский (11%), Виктора Ляшко (6,3% ) и Игоря Смешко (5%).
Причем, самый антирейтинг среди этих кандидатов имеют Игорь Смешко и Андрей Пальчевский.
Преодолеть пятипроцентный проходной барьер на выборах в Киевсовет имеют шансы семь партий: "Европейская солидарность" (20,4%), "Слуга народа" (19,3%), "УДАР" (11,5%), " оппозиционная платформа - За жизнь "(10,6%)," Батькивщина "(7,5%), партия" Победа Пальчевский "(6,2%), а также политическая партия" Сила и честь "(5,1%) .
Причем, некоторые политические силы, сегодня представлены в Киевском городском совете, по данным соцопроса, не смогут туда попасть. В частности, партия ВО "Свобода" набирает лишь 2%, а "Блок Омельченко" - 1,4%.