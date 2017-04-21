До Києва прибули ще 4 хокейні збірні на чемпіонат світу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В “Борисполі” та “Жулянах” прикордонники оформили команди хокеїстів Австрії, Польщі, Казахстану та Угорщини, які прибули на чемпіонат світу ІА, який буде проходити у Києві з 22 - 28 квітня. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Учора, протягом дня в пунктах пропуску "Бориспіль" та "Жуляни" співробітники Держприкордонслужби провели прикордонний контроль збірних хокейних команд Австрії, Польщі, Казахстану та Угорщини.
Всього було пропущено у спрощеному порядку 184 членів команд та обслуговуючого персоналу, які прибули в столицю для участі у чемпіонаті. Разом з командами прибули уповноважені представники Міжнародної федерації хокею і її партнери та інші акредитовані особи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що особлива увага з боку співробітників Держприкордонслужби під час прибуття учасників чемпіонату приділяється безпековій складовій та підтриманню правопорядку в пунктах пропуску.
Нагадаємо, з 22 до 28 квітня у Києві відбудеться чемпіонат світу з хокею. Окрім України, в престижних змаганнях візьмуть участь ще 5 збірних команд – Австрія, Польща, Південна Корея, Угорщина і Казахстан.