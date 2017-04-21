В Киев прибыли еще 4 хоккейные сборные на чемпионат мира

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19399 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79606 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140651 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111008 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112891 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110140 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102449 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106443 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103114 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149921 просмотра

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В Киев прибыли еще 4 хоккейные сборные на чемпионат мира

В Киев прибыли еще 4 хоккейные сборные на чемпионат мира

Киев  •  УНН

 • 20764 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В "Борисполе" и "Жулянах" пограничники оформили команды хоккеистов Австрии, Польши, Казахстана и Венгрии, которые прибыли на чемпионат мира ІА, который будет проходить в Киеве с 22 - 28 апреля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"Вчера, в течение дня в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" сотрудники Госпогранслужбы провели пограничный контроль сборных хоккейных команд Австрии, Польши, Казахстана и Венгрии.
Всего было пропущено в упрощенном порядке 184 членов команд и обслуживающего персонала, которые прибыли в столицу для участия в чемпионате. Вместе с командами прибыли уполномоченные представители Международной федерации хоккея и ее партнеры и другие аккредитованные лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание со стороны сотрудников Госпогранслужбы во время прибытия участников чемпионата уделяется сфере безопасности составляющей и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска.

Напомним, с 22 по 28 апреля в Киеве состоится чемпионат мира по хоккею . Кроме Украины, в престижных соревнованиях примут участие еще 5 сборных команд - Австрия, Польша, Южная Корея, Венгрия и Казахстан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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