В Киев прибыли еще 4 хоккейные сборные на чемпионат мира

"Вчера, в течение дня в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" сотрудники Госпогранслужбы провели пограничный контроль сборных хоккейных команд Австрии, Польши, Казахстана и Венгрии.

Всего было пропущено в упрощенном порядке 184 членов команд и обслуживающего персонала, которые прибыли в столицу для участия в чемпионате. Вместе с командами прибыли уполномоченные представители Международной федерации хоккея и ее партнеры и другие аккредитованные лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание со стороны сотрудников Госпогранслужбы во время прибытия участников чемпионата уделяется сфере безопасности составляющей и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска.

Напомним, с 22 по 28 апреля в Киеве состоится чемпионат мира по хоккею . Кроме Украины, в престижных соревнованиях примут участие еще 5 сборных команд - Австрия, Польша, Южная Корея, Венгрия и Казахстан.