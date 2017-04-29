До Києва прибули перші учасники Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У пунктах пропуску аеропортів “Бориспіль” та “Київ” прикордонники оформили двох учасників Євробачення-2017, які першими прибули на конкурс, повідомляє УНН із посиланням на Держприкордонслужбу України.
Усього рейсами з Баку, Лондона, Стамбула та Дубаї “для участі в конкурсі та його забезпеченні” прибули 13 осіб.
“У ході підготовки до проведення в Україні у 2017 році Євробачення у Державній прикордонній службі України було проведено низку заходів, серед яких у взаємодії з ДФС опрацьовано процедури прикордонного та митного контролю для гостей і учасників пісенного конкурсу в пріоритетному порядку. Особлива увага під час прибуття учасників конкурсу буде приділятися безпековій складовій та підтриманню правопорядку в пунктах пропуску”, — зазначається в повідомленні.
Прикордонники зауважують, що пропуск через державний кордон учасників Євробачення-2017 здійснюється “за технологічними принципами, що були застосовані під час масштабних міжнародних заходів "Євро-2012" та інших заходів”.
У ДПСУ відзначили, що 70% від загальної кількості тих, прибуває на пісенний конкурс, користуватимуться пунктами пропуску для повітряного сполучення, 20% — автомобільними пунктами пропуску і 10% скористаються залізничним сполученням.
Як повідомляв УНН, поліція не планує перекривати рамками металошукачів входи до “євромістечка”, яке діятиме в Києві під час проведення Євробачення-2017.