В Киев прибыли первые участники Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В пунктах пропуска аэропортов “Борисполь” и “Киев” пограничники оформили двух участников Евровидения-2017, которые первыми прибыли на конкурс, сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Всего рейсами из Баку, Лондона, Стамбула и Дубаи “для участия в конкурсе и его обеспечении” прибыли 13 человек.
“В ходе подготовки к проведению в Украине в 2017 году Евровидения в Государственной пограничной службе Украины был проведен ряд мероприятий, среди которых во взаимодействии с ДФС проработаны процедуры пограничного и таможенного контроля для гостей и участников песенного конкурса в приоритетном порядке. Особое внимание во время прибытия участников конкурса будет уделяться безопасности и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска”, - отмечается в сообщении.
Пограничники отмечают, что пропуск через государственную границу участников Евровидения-2017 осуществляется “по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий "Евро-2012" и других мероприятий”.
В ГПСУ отметили, что 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс будут пользоваться пунктами пропуска для воздушного сообщения, 20% — автомобильными пунктами пропуска и 10% воспользуются железнодорожным транспортом.
Как сообщал УНН, полиция не планирует перекрывать рамками металлоискателей входы в “еврогородок”, который будет действовать в Киеве во время проведения Евровидения-2017.