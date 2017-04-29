В Киев прибыли первые участники Евровидения

Всего рейсами из Баку, Лондона, Стамбула и Дубаи “для участия в конкурсе и его обеспечении” прибыли 13 человек.

“В ходе подготовки к проведению в Украине в 2017 году Евровидения в Государственной пограничной службе Украины был проведен ряд мероприятий, среди которых во взаимодействии с ДФС проработаны процедуры пограничного и таможенного контроля для гостей и участников песенного конкурса в приоритетном порядке. Особое внимание во время прибытия участников конкурса будет уделяться безопасности и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска”, - отмечается в сообщении.

Пограничники отмечают, что пропуск через государственную границу участников Евровидения-2017 осуществляется “по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий "Евро-2012" и других мероприятий”.

В ГПСУ отметили, что 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс будут пользоваться пунктами пропуска для воздушного сообщения, 20% — автомобильными пунктами пропуска и 10% воспользуются железнодорожным транспортом.

Как сообщал УНН, полиция не планирует перекрывать рамками металлоискателей входы в “еврогородок”, который будет действовать в Киеве во время проведения Евровидения-2017.