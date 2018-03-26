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До Києва на вихідних прийшла метеорологічна весна

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У суботу, 24 березня, до Києва прийшла метеорологічна весна. Про це УНН повідомили в Центральній геофізичній лабораторії ім. Бориса Срезневського.

“Метеорологічна весна вже наступила, ми зафіксували це в суботу, 24 березня”, — повідомили в лабораторії.

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Також кліматологи відзначили, що, попри морозну погоду у Києві, температурних рекордів цьогорічного березня зафіксовано не було. Найхолоднішим днем місяця було 7 березня, тоді температура повітря доходила до −25 градусів.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометцентрі повідомляли, що до кінця цього тижня в більшості областей України буде від 8 до 16 градусів тепла. У понеділок 26 березня, на більшості території України без опадів, лише в Одеській області помірний, в Миколаївській, Вінницькій та Кіровоградській областях невеликий дощ.

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