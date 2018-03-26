В Киев на выходных пришла метеорологическая весна

"Метеорологическая весна уже наступила, мы зафиксировали это в субботу, 24 марта", - сообщили в лаборатории.

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Также климатологи отметили, что, несмотря на морозную погоду в Киеве, температурных рекордов нынешнего марта зафиксировано не было. Самым холодным днем ​​месяца было 7 марта, тогда температура воздуха доходила до -25 градусов.

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре сообщали, что до конца этой недели в большинстве областей Украины будет от 8 до 16 градусов тепла. В понедельник 26 марта, на большей части территории Украины без осадков, только в Одесской области умеренный, в Николаевской, Винницкой и Кировоградской областях небольшой дождь.