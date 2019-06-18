До кінця тижня в Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"18-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомли синоптики.
Як повідомляв УНН, у найближчі три доби у західних областях, завтра вдень також на півдні та сході країни місцями короткочасний дощ гроза, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с та град; на решті території без опадів.
Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність.