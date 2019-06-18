До конца недели в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность

"18-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщат синоптики.



Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток в западных областях, завтра днем также на юге и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град; на остальной территории без осадков.



Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность.

