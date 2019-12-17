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До кінця тижня температура знизиться - синоптики

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні найближчими днями очікується погода без опадів, у середу, 18 грудня, температура повітря сягатиме місцями 15 градусів тепла, а вже у четвер та п'ятницю, 19-20 грудня, буде поступове зниження температури. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби, 18-20 грудня, в Україні без опадів. Вночі та вранці місцями, крім північних областей, туман", - повідомили синоптики.

Найближчої ночі у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.

"Температура у середу вночі 1-6° тепла, вдень 9-15°, у східних та центральних областях 5-9° тепла; у четвер та у п'ятницю поступове зниження температури вночі до 3° тепла - 3° морозу, вдень до 1-8° тепла", - додали в гідрометцентрі.

Нагадаємо, у столичній обсерваторії розповіли, чому зима тепла.

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