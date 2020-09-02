До кінця року уряд подасть Раді близько 30 законів щодо європейської інтеграції – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До кінця року уряд планує подати до Верховної Ради близько 30 законів які будуть стосуватися європейської інтеграції. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"До кінця року ми плануємо близько 30 законів подати на розгляд Верховній Раді, які будуть стосуватися Європейської інтеграції", - сказав Шмигаль.
Також за його словами, уряд продовжує приймати євроінтеграційні проекти, які посилюють наше співробітництво з Європейським Союзом.
"Зокрема мова йде про продовження угод про співробітництво у таких сферах, як підтримка ЄС у відновленні української економіки, підтримка ЄС у реформі у сфері юстиції та верховенства права, співробітництво з європейськими партнерами у сфері ядерної безпеки. Ці угоди спрямовані на виконання програми нашого уряду щодо розширення обсягів допомоги, яка надається Україні в рамках фінансових інструментів ЄС", - розповів Шмигаль.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів представникам бізнесу про 5 великих євроінтеграційних кроків та реформ уряду, які допоможуть впровадити найкращі європейські практики в Україні.