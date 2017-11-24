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До кінця року управління поліцї АР Крим хочуть перевести в Херсонську область

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Уже до кінця 2017 року Головне управління Національной поліції Автономної Республіки Крим та Севастополя можуть передислокувати з Одеси в Херсонську область. Про це на прес-конференції повідомив постійний представник Президента України в Криму Борис Бабін, передає кореспондент УНН.

"Нами було поставлено питання перед керівництвом МВС України про те, щоб передислокувати ГУ Нацполіції Криму та Севастополя з Одеси в Херсонську область. Звісно, що це має бути поетапно, ретельно, без поспіху, але і без відкладання. На сьогодні ми маємо узгоджену позицію керівництва МВС з цього приводу і інших органів влади. Наразі іде пошук приміщення. Сподіваюсь, Новий рік Херсонщина зустріне з поліцейськими Криму і Севастополя, які будуть працювати з тими тисячами кримчан, які щоденно перетинають лінію розмежування, рятуючись від репресій для отримання адміністративних послуг, для задоволення власних гуманітарних і соціальних потреб", - повідомив Б.Бабін.

Також він відзначив, що офіс представництва Президента України в Криму працює над тим, щоб покращити логістику правоохоронних установ Криму і перенести їх до Херсонської області.

"Що стосується довгострокових питань, ми працюємо над передислокацією в Херсонський регіон тих правоохоронних органів, які мають опікуватись Кримом. Зараз офіс головного управління Нацполіції Криму і Севастополя знаходиться в Одесі, в Києві знаходиться прокуратура Криму, а в Херсоні – СБУ", - сказав він.

Як повідомляв УНН, наступного року на Херсонщині планують створити ЦНАПи для кримчан.

Українські Національні Новини

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