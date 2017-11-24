К концу года управление полиции АР Крым хотят перевести в Херсонскую область

"Нами был поставлен вопрос перед руководством МВД Украины о том, чтобы передислоцировать ГУ Нацполиции Крыма и Севастополя из Одессы в Херсонскую область. Конечно, это должно быть поэтапно, тщательно, без спешки, но и без отложения. На сегодня мы имеем согласованную позицию руководства МВД по этому поводу и других органов власти. Сейчас идет поиск помещения. Надеюсь, Новый год Херсонская область встретит с полицейскими Крыма и Севастополя, которые будут работать с теми тысячами крымчан, которые ежедневно пересекают линию разграничения, спасаясь от репрессий и для получения административных услуг, для удовлетворения собственных гуманитарных и социальных потребностей", - сообщил Б.Бабин.

Также он отметил, что офис представительства Президента Украины в Крыму работает над тем, чтобы улучшить логистику правоохранительных учреждений Крыма и перенести их в Херсонскую область.

"Что касается долгосрочных вопросов, мы работаем над передислокацией в Херсонский регион тех правоохранительных органов, которые должны заниматься Крымом. Сейчас офис главного управления Нацполиции Крыма и Севастополя находится в Одессе, в Киеве находится прокуратура Крыма, а в Херсоне - СБУ", - сказал он.

Как сообщал УНН, в следующем году в Херсонской области планируют создать ЦНАП для крымчан.