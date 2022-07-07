До кінця року Україна отримає ще 20 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів – Шмигаль

Цитата

"У нас є розуміння, що до кінця року у нас буде ще орієнтовно близько 20 млрд доларів допомоги та підтримки від наших партнерів", - зазначив прем’єр-міністр.

Деталі

Він додав, що до початку конференції по відновленню України, яка відбулася у Лугано (Швейцарія), було підписано домовленості із партнерами про надання 26,7 млрд доларів, частину з яких держава вже отримала.

Доповнення

Під час конференції у Лугано створено декларацію, в якій глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення. Зокрема, відомо про створення координаційної платформи для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни.