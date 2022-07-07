До кінця року Україна отримає ще 20 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. До кінця поточного року Україна отримає ще близько 20 мільярдів доларів допомоги та підтримки від міжнародних партнерів. Про це під час інтерв’ю в ефірі національного телемарафону заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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"У нас є розуміння, що до кінця року у нас буде ще орієнтовно близько 20 млрд доларів допомоги та підтримки від наших партнерів", - зазначив прем’єр-міністр.
Деталі
Він додав, що до початку конференції по відновленню України, яка відбулася у Лугано (Швейцарія), було підписано домовленості із партнерами про надання 26,7 млрд доларів, частину з яких держава вже отримала.
Доповнення
Під час конференції у Лугано створено декларацію, в якій глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення. Зокрема, відомо про створення координаційної платформи для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни.